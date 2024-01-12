Александр Котов: Владение словом и этические принципы остаются определяющими качествами журналиста

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени депутатов регионального парламента и от себя лично поздравил сотрудников и ветеранов средств массовой информации Псковской области с профессиональным праздником – Днём российской печати. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.
Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
В арсенале печатных СМИ появились новейшие цифровые технологии, но по-прежнему мастерское владение словом, фундаментальные знания, человеческое неравнодушие и этические принципы остаются определяющими качествами хорошего журналиста и репортёра, продолжил Александр Котов. «Уверен, традиции региональной печатной журналистики служат качественным ориентиром для современных представителей профессионального сообщества», - сказал спикер регионального парламента.
«Дорожите доверием аудитории и всегда осознавайте высокую степень своей ответственности перед страной и людьми. Профессиональных достижений, успехов и благополучия!» - добавил Александр Котов.