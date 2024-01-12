Общество

Александр Котов: Владение словом и этические принципы остаются определяющими качествами журналиста

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени депутатов регионального парламента и от себя лично поздравил сотрудников и ветеранов средств массовой информации Псковской области с профессиональным праздником – Днём российской печати. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Средства массовой информации занимают особое место в социально-политической жизни общества. С момента появления первых печатных изданий информационные ресурсы стали значимым фактором влияния на общественные коммуникации и массовое сознание. В изменившихся реалиях современного мира роль СМИ возрастает в разы – в условиях широкого развития социальных медиа на профессионалов возложена особая ответственность», - отметил он.

В арсенале печатных СМИ появились новейшие цифровые технологии, но по-прежнему мастерское владение словом, фундаментальные знания, человеческое неравнодушие и этические принципы остаются определяющими качествами хорошего журналиста и репортёра, продолжил Александр Котов. «Уверен, традиции региональной печатной журналистики служат качественным ориентиром для современных представителей профессионального сообщества», - сказал спикер регионального парламента.

«Дорожите доверием аудитории и всегда осознавайте высокую степень своей ответственности перед страной и людьми. Профессиональных достижений, успехов и благополучия!» - добавил Александр Котов.