Общество

Об опасности грибных консервов предупредил токсиколог

В России домашние заготовки часто служат украшением праздничного стола, в том числе на старый Новый год. Однако некоторые виды таких консервов способны приводить к серьезным отравлениям, отметил врач-терапевт высшей категории, токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов. Например, грибы могут содержать ботулотоксин, уточнил он.

«Люди открывают домашние грибные консервы, и начинаются отравления ботулотоксином. В России это самый распространенный вариант. В разных странах есть национальные особенности отравления ботулотоксином: в США, например, причиной часто бывают овощные консервы, в Европе – колбасы домашнего производства, а в России – вяленая рыба и грибные консерв», – поделился наблюдением Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik.

Токсиколог объяснил, как ботулотоксин образуется в банке с продуктом.

«На грибах могут оставаться частички почвы с бактериями clostridium botulinum. Это очень интересные микроорганизмы, которые в условиях отсутствия кислорода растут лучше. Под крышкой они получают конкурентное преимущество, карт-бланш: развиваются, размножаются и выделяют, в частности, ботулотоксин. Он не заполняет всю банку, а накапливается островками там, где бактерии образуют небольшие колонии. Бывает, что открывают банку грибов на праздник, кто-то съедает неудачный гриб, а кто-то – нормальный, и из всей семьи один-два человека уезжают в токсикологию, а остальные удивляются: как такое могло произойти, грибы-то хорошие», – добавил Алексей Водовозов.

Он перечислил некоторые симптомы отравления ботулотоксином.

«Ботулотоксин – это нервнопаралитический яд, нейротоксин, который постепенно отключает нервно-мышечную связь, начиная с головы. Там может быть очень характерная симптоматика. Например, резкое косоглазие, когда один глаз "уезжает" в сторону, потому что глазодвигательные мышцы расслабились с какой-то стороны. Из-за слабости глотательных мышц человеку может стать трудно глотать: как будто в горле встал ком. Далее пойдет затруднение дыхания, и, к сожалению, если вовремя не оказать помощь, от паралича дыхательной мускулатуры человек погибнет», – предостерег Алексей Водовозов.

При появлении любых симптомов отравления нужно вызвать скорую помощь, в обязательном порядке сообщив диспетчеру, что пациент ел грибы, подчеркнул токсиколог. До приезда медиков нужно попытаться промыть больному желудок, посоветовал он.