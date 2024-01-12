Общество

Психолог посоветовала смотреть мемы, чтобы сплотить коллектив

В любом коллективе может накапливаться напряжение, оно возникает из-за дедлайнов, несостыковок, конфликтных ситуаций, отметила когнитивно-поведенческий психолог Полина Лизогуб. Зачастую в такой ситуации снять стресс помогает юмор, поделилась наблюдением она.

По словам психолога, в некоторых компаниях руководство поощряет просмотр и даже создание сотрудниками веселых, ироничных или саркастичных мемов, в первую очередь посвященных корпоративной тематике. Это улучшает настроение людей и мотивирует их на трудовую деятельность, пояснила Лизогуб.

«Если нам сложно убрать стресс-фактор, нужно помочь психике нивелировать его, повысить ее устойчивость. Укрепляется психика за счет правильного режима питания, хорошей зарплаты и, конечно, приподнятого настроения. Нужно создать некую мотивацию, посмотреть на что-то приятное, показать себе что-то смешное, как бы напомнить себе о том, что неприятности на работе – это не вся жизнь. Просмотр мемов – это некое веселое послание нашему счастливому внутреннему ребенку. Это занятие может быть мотивацией на трудовую деятельность. Такая мемотерапия», – приводит слова Лизогуб радио Sputnik.

Кроме того, с помощью мемов и шуток можно сплотить коллектив и даже повлиять на бизнес-процессы, добавила психолог.

«Например, если подразделения компании находятся в разных местах, есть команды в Москве, в Питере, в Екатеринбурге, и все делятся шутками, то появляется некий общий культурный код, и это сплачивает коллектив. А когда в бизнесе складывается какая-то сложная ситуация, она обыгрывается не только с точки зрения назидания, а с юмором. И если есть какая-то проблема, по поводу которой сотрудники постоянно шутят, то это яркий сигнал руководству о том, что ее надо решать, а не только смеяться. То есть с помощью шуток можно навести людей на мысль изменить какие-то бизнес-процессы, что-то усовершенствовать», – уверена Лизогуб.