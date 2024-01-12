Общество

Потепление и снегопады ожидаются на Северо-Западе России

Тёплые воздушные массы принесет на Северо-Запад России атлантический циклон, сообщает метеоцентр «Фобос».

«Северо-Запад укроют облачные поля атлантического циклона, и вместе со снегопадами этот вихрь принесёт в регион довольно тёплые воздушные массы. В результате днём в южной части потеплеет до −5…−10°, на севере до −12…−17°. Кратковременное похолодание возможно только в середине периода», - сообщили специалисты.

В Санкт-Петербурге временами пройдёт снег, а дневная температура повысится до −5…−8°, и только в среду возможно похолодание на 5–6°.

В Москве не обойдется без снегопадов, и вместе с ненастьем придёт потепление – днём до 0…−3°. Кратковременное похолодание прогнозируется только в среду, и температурный максимум составит −5…−8°.