Общество

Псковские следователи передали помощь для бойцов СВО

Офицеры следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области продолжают поддерживать бойцов специальной военной операции адресной помощью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

Для поддержания боевого духа защитников Донбасса следователи Следственного комитета Российской Федерации на регулярной основе оказывают поддержку военнослужащим, которые исполняют свой воинский долг, освобождая и защищая мирных жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.

Руководитель следственного управления вместе с сотрудниками подразделения направили бойцам необходимую технику и комплектующие.