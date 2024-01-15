Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Зенча-Псков» кто там?
Два хита псковской кухни
Господин Рейтингомер
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
«Истфакт» Сокровища Острова
влиятельная сотня
новое поколение сето
«Академия Слуха» подарки
Ресторан «Гельдт» набор сотрудников
как пользоваться газом
«обратный отсчет» с губернатором
2023 полититоги
коронные фразы
Псков кофейни и пекарни
выходные в 2024 году
 
 
 
ещё Общество 15.01.2024 15:051 В России введут новую программу повышения квалификации педагогов 15.01.2024 20:400 Три бешеных енота выявили в Псковской области в 2023 году 15.01.2024 20:060 Главную новогоднюю ель начали демонтировать в Пскове 15.01.2024 19:480 Участники псковской делегации на форуме в Москве ознакомились с новыми возможностями инициативного бюджетирования 15.01.2024 19:401 Число людей с алкогольной зависимостью начало расти в России 15.01.2024 19:370 О молодежных мероприятиях Псковской области узнают гости выставки «Россия»
 
 
 
Самое популярное 09.01.2024 21:330 Стали известны подробности смерти женщины на улице Советской в Пскове 10.01.2024 11:231 Извращенец напал на псковичку в районе городской больницы 09.01.2024 15:160 Женщина упала с высоты и погибла на улице Советской в Пскове 11.01.2024 15:222 Пациент с пулей в шее поступил в Псковскую областную больницу 08.01.2024 18:180 Массовое ДТП произошло вблизи Дома офицеров в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Три бешеных енота выявили в Псковской области в 2023 году

15.01.2024 20:40|ПсковКомментариев: 0

Девять случаев бешенства среди животных зафиксировали специалисты Псковской облветлаборатории за 2023 год, в 2022 году на территории региона было выявлено 19 таких случаев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облветлаборатории. 

Наибольшее количество инфицированных животных в 2023 году выявлено среди диких и промысловых животных – 6 случаев, в том числе у енотов – 3, у лис – 2 и один у бобра. Среди домашних животных выявлено – 3 случая (у кошек - 2 и один у собак).

Специалисты напомнили, что бешенство – это остро протекающая вирусная болезнь многих видов животных, характеризуется тяжелыми поражениями центральной нервной системы. 

«Вакцинация сегодня является единственным средством борьбы с бешенством, она спасает жизни людей и животных. Не забывайте своевременно прививать от бешенства своих питомцев!» - призвали в облветлаборатории. 

Если бешеное животное укусило человека, как можно раньше после укуса необходимо промыть рану концентрированным мыльным раствором и незамедлительно обратиться в ближайшее медицинское учреждение (травматологическое отделение, кабинет хирурга) для консультации врача и определения показаний к проведению антирабической вакцинации.

Теги: #бешенство
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Знаете ли вы, какие выборы пройдут в марте?
В опросе приняло участие 18 человек
15.01.2024, 20:510 В Пскове перекроют часть улицы Вокзальной 15.01.2024, 20:400 Три бешеных енота выявили в Псковской области в 2023 году 15.01.2024, 20:200 Петербуржец поблагодарил палкинских полицейских за поимку дачного вора 15.01.2024, 20:060 Главную новогоднюю ель начали демонтировать в Пскове
15.01.2024, 20:000 Две сироты получили квартиры на улице Гдовской в Пскове 15.01.2024, 19:480 Участники псковской делегации на форуме в Москве ознакомились с новыми возможностями инициативного бюджетирования 15.01.2024, 19:401 Число людей с алкогольной зависимостью начало расти в России 15.01.2024, 19:370 О молодежных мероприятиях Псковской области узнают гости выставки «Россия»
15.01.2024, 19:352 Михаил Ведерников посетил стройплощадку будущего центра «Вега» в Пскове 15.01.2024, 19:200 Псковские полицейские раскрыли гаражную кражу 15.01.2024, 19:000 Приуроченное к 13-летию со дня образования СК России мероприятие прошло в Пскове 15.01.2024, 18:510 Глава Локнянского округа о форуме «Малая Родина — сила России»: Муниципалитеты получат большой импульс для развития
15.01.2024, 18:450 Лишь 15% школ в России имеют вторую смену — Кравцов 15.01.2024, 18:430 Распоряжение о мерах безопасности во время крещенских купаний подписал глава Пскова 15.01.2024, 18:320 Глава Гдовского района: Организаторы форума «Малая Родина — сила России» подготовили обширную программу 15.01.2024, 18:270 Пропавшего в сентябре мужчину продолжают искать в Великолукском районе
15.01.2024, 18:210 Опрос ПЛН-ТВ: Как псковичи спасались от почти 30-градусных морозов на новогодних каникулах? 15.01.2024, 18:200 Борис Елкин: Форум «Малая Родина — сила России» объединил все муниципалитеты страны 15.01.2024, 18:150 Более 10 брендов из Псковской области поборются за победу во всероссийском конкурсе «Знай наших» 15.01.2024, 18:060 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 15 января
15.01.2024, 18:000 Кириенко назвал главный измеритель результатов работы госслужащих 15.01.2024, 17:550 Круглый стол с молодыми бизнесменами прошел в Пскове 15.01.2024, 17:510 Почти 300 новогодних предметов подарили Псковскому музею заповеднику 15.01.2024, 17:450 Рейтингомер: мусорный саботаж, дубак в общаге ПсковГУ и «Седая ночь» от вице-спикера. ВИДЕО
15.01.2024, 17:420 Снег и гололед прогнозируют в Псковской области 16 января 15.01.2024, 17:410 Есть идея? Вам в штаб! 15.01.2024, 17:350 Елена Косенкова призвала штаб общественной поддержки выехать на предприятия 15.01.2024, 17:310 Сергей Вострецов: В ситуации с пожаром на складе Wildberries присутствует коррупционная составляющая
15.01.2024, 17:280 Рейтингомер: мусорный саботаж, дубак в общаге ПсковГУ и «Седая ночь» от вице-спикера 15.01.2024, 17:200 Большинство респондентов ПЛН сидели дома во время сильных январских морозов 15.01.2024, 17:110 «Беседка»: О концерте «Россия - навсегда великая страна». ВИДЕО 15.01.2024, 17:050 Юрий Сорокин: Начинающие бизнесмены должны действовать быстро
15.01.2024, 17:000 Как привести себя в форму после новогодних праздников, расскажет псковский фитнес-тренер 15.01.2024, 16:570 «Малый Сталинград»: Великие Луки готовятся к 81-й годовщине освобождения города 15.01.2024, 16:560 Рысь забралась на территорию детсада в Череповце 15.01.2024, 16:480 Штаб общественной поддержки открылся в Пскове 
15.01.2024, 16:330 В Пскове на выставке представили редкую картину Серова «Принц» 15.01.2024, 16:210 Председатель Арбитражного суда Псковской области получил должность в Саратове 15.01.2024, 16:140 Два человека пострадали при столкновении трех автомашин на Северном обходе Пскова. ФОТО 15.01.2024, 15:510 Алексей Верховен: Дирижерское искусство понятно музыкантам из любой страны
15.01.2024, 15:430 Фальшивую купюру выявили в Пскове 15.01.2024, 15:290 Судимый острович избил жену на почве ревности 15.01.2024, 15:220 Псковские муниципалы на форуме «Малая Родина - сила России» изучают новые возможности развития сельских территорий 15.01.2024, 15:160 «Ленинградская» симфония и брасс-концерт прозвучат в Пскове
15.01.2024, 15:051 В России введут новую программу повышения квалификации педагогов 15.01.2024, 15:042 Цены на куриные яйца продолжили расти в Псковской области 15.01.2024, 15:030 Пропавшего накануне Нового года пенсионера разыскивают в Великих Луках 15.01.2024, 14:540 Олег Майоров: На форуме «Малая Родина — сила России» собралась большая муниципальная команда страны
15.01.2024, 14:490 «Постскриптум»: Старт президентской кампании и история с душком. ВИДЕО 15.01.2024, 14:380 Комитет Госдумы одобрил признание стрима совершения преступления отягчающим обстоятельством 15.01.2024, 14:360 Алексей Верховен: Аудитория концерта «Россия - навсегда великая страна» может быть самой разнообразной 15.01.2024, 14:300 День рождения Софьи Ковалевской отмечают в великолукском Полибино
15.01.2024, 14:231 Николай Козловский: Форум «Малая Родина — сила России» — абсолютно новый этап развития местного самоуправления в стране 15.01.2024, 14:020 Ведьмины маслята встретила женщина на заснеженном дереве в новоржевском лесу. ФОТО 15.01.2024, 13:490 Псковские следователи передали помощь для бойцов СВО 15.01.2024, 13:470 «ГорДозор»: Полные карманы. ВИДЕО
15.01.2024, 13:400 Выпуск тревел-шоу «Поехали!» снимают в Пскове 15.01.2024, 13:360 Марина Николаева: Концерт «Россия - навсегда великая страна» – замечательный повод собраться вместе с семьей 15.01.2024, 13:230 Валерий Зайцев: Виден высокий уровень форума «Малая Родина — сила России» 15.01.2024, 13:193 Кочующие лыжники: что нужно для развития зимнего спорта в Пскове
15.01.2024, 13:120 Евро опустился ниже 96 рублей впервые с 23 ноября 15.01.2024, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Старт президентской кампании и история с душком 15.01.2024, 13:030 Ускорение работ в рамках догазификации обсудили в Великих Луках 15.01.2024, 13:000 Профсоюзные объединения посетили Духову гору в Опочецком районе
15.01.2024, 12:580 Центробанк выпустил серебряную монету, посвященную 300-летию Российской академии наук 15.01.2024, 12:570 Пьяного водителя за рулем Infiniti остановили в Пскове 15.01.2024, 12:540 «Постскриптум»: Старт президентской кампании и история с душком 15.01.2024, 12:510 Производство автомобилей в России в 2023 году выросло на 16%
15.01.2024, 12:390 Андрей Беляев: На форуме «Малая Родина — сила России» обозначены все животрепещущие для регионов темы 15.01.2024, 12:340 Работы конкурса журналистов Совета Федерации оценил GigaChat Сбера 15.01.2024, 12:320 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Полные карманы 15.01.2024, 12:280 Определять пернатых по голосу научат в Изборске на лекции в честь Дня зимующих птиц
15.01.2024, 12:220 Радиоприемник и спортивную сумку украли у пенсионера в палкинской деревне 15.01.2024, 12:130 В России за три года вывели из тени два миллиона мигрантов 15.01.2024, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о музыкальном фестивале «Россия - навсегда великая страна» 15.01.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 15 января
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru