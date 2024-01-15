Общество

Три бешеных енота выявили в Псковской области в 2023 году

Девять случаев бешенства среди животных зафиксировали специалисты Псковской облветлаборатории за 2023 год, в 2022 году на территории региона было выявлено 19 таких случаев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облветлаборатории.

Наибольшее количество инфицированных животных в 2023 году выявлено среди диких и промысловых животных – 6 случаев, в том числе у енотов – 3, у лис – 2 и один у бобра. Среди домашних животных выявлено – 3 случая (у кошек - 2 и один у собак).

Специалисты напомнили, что бешенство – это остро протекающая вирусная болезнь многих видов животных, характеризуется тяжелыми поражениями центральной нервной системы.

«Вакцинация сегодня является единственным средством борьбы с бешенством, она спасает жизни людей и животных. Не забывайте своевременно прививать от бешенства своих питомцев!» - призвали в облветлаборатории.

Если бешеное животное укусило человека, как можно раньше после укуса необходимо промыть рану концентрированным мыльным раствором и незамедлительно обратиться в ближайшее медицинское учреждение (травматологическое отделение, кабинет хирурга) для консультации врача и определения показаний к проведению антирабической вакцинации.