Общество

Михаил Ведерников посетил стройплощадку будущего центра «Вега» в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 15 января, посетил стройплощадку, где в будущем расположится региональный центр по выявлению и подготовке одаренных детей «Вега». Работы организованы при федеральной поддержке, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

О ходе реализации проекта доложили врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков и руководитель подрядной организации Богдан Васильев. Они рассказали о конструктивных особенностях объекта и тех проектных решениях, которые строители планируют применять в строительстве.

На площадке центра «Вега» создадут самые современные условия для работы с одаренными детьми. Для образовательной деятельности будут открыты не только кабинеты по отдельным учебным предметам, но и лаборатории по робототехнике, нейробиологии, прототипированию. Для воспитанников центра также будет организован большой лекторий, зоны для коворкинга, занятий проектной деятельностью, музыкальный и медицинский классы, кабинет шахмат и другие помещения. Помимо образовательных пространств здесь будут располагаться и три спортивных зала — для занятий легкой атлетикой и игровыми видами спорта, для единоборств и настольного тенниса.

Фотографии: Александр Елисеев / ПЛН

Михаил Ведерников настроил всех ответственных за реализацию проекта на серьезную работу. «Современный, просторный, многофункциональный образовательный центр поможет раскрыть новые грани таланта наших ребят», — отметил Михаил Ведерников и подчеркнул, что проект должен быть реализован в установленные сроки и с должным качеством.

Отметим, что центр «Вега» создан в Пскове благодаря нацпроекту «Образование», инициированному президентом России Владимиром Путиным. Сейчас он располагается на площадях Псковского агротехнического колледжа.

Материал подготовлен при содействии ГТРК «Псков»