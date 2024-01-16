Общество

Участники форума «Малая Родина — сила России» обсудили значимость муниципального уровня власти

Делегация Псковской области в понедельник, 15 января, приняла участие в десятках мероприятиях деловой программы форума «Малая Родина — сила России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Проведение форума стало новым этапом развития местного самоуправления в стране. Впервые главы муниципалитетов собираются в таком количестве в одном месте, на международной выставке-форуме «Россия», где представлены главные достижения каждого региона страны.

На одной из ключевых панельных дискуссий «Сила в людях» выступил первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. В обращении к участникам форума он отметил, что муниципальные служащие являются представителями самого близкого к народу уровня власти, поэтому их главная миссия заключается в служении на благо государства и его общества.

Фотографии предоставлены пресс-службой правительства Псковской области

«Вы находитесь на передовой общения с людьми, являетесь лицом всей системы публичной власти. Подчеркну, муниципальная служба — не просто работа, это служение. За этими словами стоят ценности — установки, формирующие и мотивацию и в конечном счете результат. Служение — это наш культурный код. Потому что служение — это не просто работа, это искренний порыв делать окружающую действительность лучше день ото дня. Не потому, что за это заплатят или похвалят, а потому, что так велит сердце», — сказал Сергей Кириенко.

В ходе форума также состоялись крупные панельные дискуссии «Сила в традициях», «Сила в развитии». В рамках стратегических сессий, круглых столов, семинаров и практик муниципалы вместе с федеральными специалистами разных отраслей смогли обсудить вопросы развития территорий, возможности для закрепления молодежи в небольших городах и селах, рассмотрели перспективные инвестиционные проекты и механизмы народного бюджетирования.

Участники псковской делегации смогли поделиться своими успешными практиками, а также ознакомились с опытом работы муниципальных специалистов из других субъектов.

Заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин, который возглавляет делегацию Псковской области на всероссийском муниципальном форуме, подчеркнул уникальность мероприятия, которое объединило руководителей районов, муниципалитетов со всей России. «Это историческое событие, которое происходит впервые. Надеюсь, что такое мероприятие станет ежегодным. Мы все знакомимся, обмениваемся мнениями, успешными практиками в своих регионах, самое главное — дружим, встречаемся сердцами. Я считаю, что это очень важно», — заметил вице-губернатор.

Напомним, во всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России» участвуют более 60 представителей Псковской области. От нашего региона активное участие в деловой программе будут принимать руководители муниципальных образований и округов, главы городских и сельских поселений, представители Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» и профильного управления аппарата регионального правительства. Всего Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина — сила России» принимают участие более 7,5 тысяч человек.