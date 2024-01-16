Общество

На день открытых дверей приглашает суворовское военное училище МВД России в Петербурге

Соседствующее с Псковом Санкт-Петербургское суворовское военное училище приглашает желающих на обучение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В целях обеспечения качественного комплектования Санкт-Петербургского суворовского военного училища МВД России 28 января состоится день открытых дверей. Мероприятие начнется в 11.00 по адресу: город Санкт-Петербург, улица Кронштадтская, дом 3.

Училище считается одной из престижных общеобразовательных организаций в системе МВД России и в Санкт-Петербурге. Основная его задача – профессиональная ориентация молодежи на дальнейшее обучение в образовательных организациях высшего образования МВД России и прохождение службы в органах внутренних дел Российской Федерации.

Суворовские военные училища МВД России являются системой организаций среднего общего образования.