Общество

На региональное отделение партии «Яблоко» подали иск о защите деловой репутации

Арбитражный суд Псковской области принял к производству исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «ВСГЦ» к Псковскому региональному отделению партии «Яблоко» о защите деловой репутации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе суда.

Общество с ограниченной ответственностью «ВСГЦ» просит признать не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию распространенные ответчиком сведения, которые были опубликованы в газете партии.

Речь шла о гибели рыбы в реке Исса Опочецкого района в июне 2022 года.