Общество

Камеры видеонаблюдения установили в приемных отделениях Псковской областной инфекционной больницы

В приемных отделениях Псковской областной инфекционной больницы появились камеры видеонаблюдения с возможностью записи звука. Это решение было принято в рамках обеспечения антитеррористической безопасности и направлено на защиту как пациентов, так и медицинского персонала, сообщили Псковской Ленте Новостей в медицинском учреждении.

Фото здесь и далее: Псковская областная инфекционная больница

Камеры обеспечивают непрерывное наблюдение за происходящим в приемных отделениях.

«Благодаря этому мы можем оперативно реагировать на любые возможные угрозы и предотвращать потенциальные инциденты. При этом врачебная тайна при проведении осмотра пациента сохраняется», - уточнили в больнице.

Инфекционная больница является режимным объектом. Вход в учреждение ограничен и осуществляется строго через контрольно-пропускной пункт. Камеры видеонаблюдения также установлены и на всей территории больницы. За порядком следят охранники и дежурные администраторы.