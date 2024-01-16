Общество

Охота в Псковской области станет темой брифинга в пресс-центре ПЛН

Очередной онлайн-брифинг состоится в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» сегодня, 17 января. Говорить будем обо всем, что касается охоты на территории Псковской области, и более подробно - о регулировании численности волков, которые в последние годы часто выходят из леса поближе к населенным пунктам.

Сколько человек сейчас имеют разрешение на охоту в Псковской области? На кого можно охотиться зимой? Удается ли бороться с браконьерами? Какая работа проводится по регулированию численности волков на территории региона? Как вести себя человеку при встрече с волком? На этим и многие другие вопросы ответит заместитель председателя комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Андрей Горкунов.

Начало брифинга — в 16.00. Как обычно, на YouTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН в социальной сети «ВКонтакте» будет организована видеотрансляция.