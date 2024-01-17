Александр Братчиков о выделении средств муниципалитетам на создание ПСД: Это хорошая инициатива

Выделяемое регионом финансирование на создание проектно-сметной документации позволит муниципалитетам еще больше участвовать в федеральных проектах. Такое мнение озвучил заместитель председателя Псковской областного Собрания депутатов, руководитель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Особое внимание на встрече фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании и губернатора Псковской области уделили мерам поддержки учителей и педагогов.
Также вице-спикер напомнил о выделении регионом финансирования на создание ПСД для муниципалитетов.
«Прежде, чем принять участие в любом проекте, необходимо подготовить проектно-сметную документацию. Средства муниципалитетам в объеме 200 млн рублей из регионального бюджета будут выделены на подготовку проектно-сметной документации, что в дальнейшем позволит привлекать федеральные средства. Это хорошая инициатива, потому что муниципалитет зачастую не может подготовить ПСД, так как у них не хватает на это собственных средств», – продолжил он.
Решение о выделении средств тому или иному муниципалитету будет принимать созданная комиссия.
«Те муниципалитеты, кто подходит к проектированию основательно, думаю, что финансирование получат», – уточнил гость студии.