Общество

Александр Братчиков о выделении средств муниципалитетам на создание ПСД: Это хорошая инициатива

Выделяемое регионом финансирование на создание проектно-сметной документации позволит муниципалитетам еще больше участвовать в федеральных проектах. Такое мнение озвучил заместитель председателя Псковской областного Собрания депутатов, руководитель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Бюджет 2024 года был принят без встречи губернатора с фракциями. Все пожелания мы отработали на согласительной комиссии. Она прошла плодотворно со всеми оппозиционными партиями. Не все, но большинство предложений были учтены в бюджете. Вчера, в первую очередь, обсуждалось все в принятом бюджете. Мы говорили, какие меры социальной поддержки есть для нашего населения в этом году», – объяснил Александр Братчиков.

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Особое внимание на встрече фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании и губернатора Псковской области уделили мерам поддержки учителей и педагогов.

Также вице-спикер напомнил о выделении регионом финансирования на создание ПСД для муниципалитетов.

«Прежде, чем принять участие в любом проекте, необходимо подготовить проектно-сметную документацию. Средства муниципалитетам в объеме 200 млн рублей из регионального бюджета будут выделены на подготовку проектно-сметной документации, что в дальнейшем позволит привлекать федеральные средства. Это хорошая инициатива, потому что муниципалитет зачастую не может подготовить ПСД, так как у них не хватает на это собственных средств», – продолжил он.

Решение о выделении средств тому или иному муниципалитету будет принимать созданная комиссия.

«Те муниципалитеты, кто подходит к проектированию основательно, думаю, что финансирование получат», – уточнил гость студии.