Общество

Память героев войны почтили великолукские полицейские

Полицейские и общественники 17 января приняли участие в мероприятиях, посвященных 81-ой годовщине освобождения Великих Лук от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки и представители Общественного совета при ОМВД собрались на братском кладбище, чтобы возложить цветы на могилу начальника городской милиции Михаила Русакова. Он погиб в июле 1941 года, защищая от врага родной город.

В этой торжественной церемонии участвовали заместитель начальника ОМВД России по городу Великие Луки - начальник отдела по работе с личным составом капитан полиции Сергей Игнатьев, специалист направления профессиональной подготовки лейтенант полиции Андрей Цветков и член Общественного совета при ОМВД России по городу Великие Луки Андрей Канавщиков.

Они пришли, чтобы вместе со всеми жителями южной столицы региона отдать дань уважения павшим героям и продемонстрировать, что их имена навсегда останутся в памяти последующих поколений.

К мраморной плите возложили красные гвоздики, символизирующие мужество и отвагу.