Общество

Пристав встретилась с осужденными хозотряда СИЗО-1 в Пскове

По инициативе администрации следственного изолятора города Пскова для осужденных, которые отбывают наказание в отряде по хозяйственному обслуживанию, провела встречу заместитель начальника отделения судебных приставов №2 города Пскова Татьяна Стратюк. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Главной целью встречи стало разъяснение законодательства об исполнительном производстве.

«В рамках визита представитель УФССП довела до присутствующих информацию об алгоритме погашения долгов, рассказала, из каких сумм рассчитывается задолженность по алиментам, отметила, какие изменения произошли в законодательстве с нового года. Во время общения с отбывающими наказание Татьяна Стратюк подчеркнула, что своевременное возмещение денежных сумм, присужденных судом, является первоочередной обязанностью каждого из них», - рассказали в УФСИН.

Кроме того, в отдельном порядке сотрудники двух ведомств сверили сведения относительно списка осужденных, имеющих исполнительные листы.