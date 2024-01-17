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Общество

Адреса крещенских купелей в Псковской области. ИНФОГРАФИКА

18.01.2024 12:58|ПсковКомментариев: 0

По традиции на Крещение Господне 19 января многие православные христиане окунаются в купель.

В 2024 году в Псковской области  будет организовано 11 мест для крещенских купаний. Псковская Лента Новостей публикует соответствующую карту.

Адреса крещенский купелей в Псковской области. ИНФОГРАФИКА
Теги: #крещение #Псковская область #купель
Источник: Псковская Лента Новостей
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