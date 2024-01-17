Общество

Праздник зимы проведут для молодежи в Пскове

Псковский городской молодёжный центр совместно с трудовыми отрядами подростков Псковской области приглашает молодёжь от 14 до 17 лет принять участие в празднике зимы, который состоится 20 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе организации.

Участников ждут снежные инсталляции, конкурсы, эстафеты и снежная битва. Для участия необходимо пройти регистрацию и в день мероприятия обязательно быть тепло одетым.

Кроме того, рекомендовано взять сменные носки, шапку, варежки или перчатки. Те, кто придёт в несоответствующей одежде, допущены к участию не будут.

Мероприятие пройдет по адресу: Псков, улица Максима Горького, 15. Начало в 13:00.