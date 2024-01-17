Общество

Общественники проверили условия содержания в псковском СИЗО

Впервые в новом году следственный изолятор №1 в Пскове посетили члены общественной наблюдательной комиссии региона и Общественного совета при УФСИН. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Это первый визит шестого созыва общественной наблюдательной комиссии и Общественного совета при УФСИН в учреждения уголовно-исполнительной системы в наступившем году. В сопровождении начальника УФСИН России по Псковской области Алексея Емельянова и руководителя СИЗО-1 Тимура Джалилова проверяющие совершили обход коммунально-бытовых, административно-хозяйственных и камерных помещений следственного изолятора города Пскова.

Председатель ОНК области Николай Червяков, а также члены Ольга Шатова, Василий Никишин и только что назначенный член ОНК, вошедший в обновленный состав, Алексей Зацепов, а также председатель Общественного совета при УФСИН Григорий Матвеев посетили камеры, в том числе где содержатся женщины и несовершеннолетние, карантинные помещения, спецблок. Кроме того, проверили работу столовой, где ознакомились с представленным меню и сняли пробу с приготовленных на обед блюд. Побывали представители общественности и в отряде по хозяйственному обслуживанию.

При обходе каждого объекта члены ОНК общались с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными на наличие у них жалоб и заявлений на условия содержания, материально-бытовое обеспечение, качество приготовления пищи.

По итогу посещения псковского СИЗО представители ОНК существенных замечаний не отметили, подчеркнув, что условия содержания соответствуют требованиям действующего законодательства.