Общество

Спор о социальной выплате медикам отстояли псковские профсоюзы в суде

Спор о социальной выплате медикам отстоял в суде Псковский облсовпроф. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе организации.

Псковский городской суд рассмотрел гражданское дело по исковым заявлениям медицинских работников клинико-диагностической лаборатории одного из учреждений здравоохранения Псковской области. В нем содержались требования о признании за обратившимся врачом и фельдшером права на получение специальной социальной выплаты, предусмотренной подпунктом «б» пункта 3 постановления правительства Российской Федерации от 31 декабря 2022 года № 2568, а также о возложении на работодателя обязанности направить в отношении истцов корректирующие реестры сведений в территориальный орган ОСФР по Псковской области для осуществления специальной социальной выплаты.

По результатам рассмотрения искового заявления, изучения доводов сторон и представленных ими доказательств суд принял решение об удовлетворении исковых требований членов профсоюза в полном объеме.

Правовую помощь медицинским работникам по составлению исковых заявлений, а также по представлению их интересов в суде оказывал заместитель председателя Псковского облсовпрофа Андрей Стегний.

Необходимо отметить, что в производстве Псковского городского суда находятся еще 10 исковых заявлений медицинских работников учреждения здравоохранения, в которых заявлены аналогичные требования. Решения по ним еще не вынесены.