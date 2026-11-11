Муниципальный дорожный фонд создадут в Пушкиногорском округе

Создание муниципального дорожного фонда обсудили депутаты Законодательного Собрания Псковской области Дмитрий Быстров и Михаил Каратыш в рамках четырнадцатой сессии Собрания депутатов Пушкинскогорского муниципального округа, сообщается в канале Дмитрия Быстрова в Мах.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Мах

В сессии также приняла участие глава округа Оксана Филиппова.

«Повестка была насыщенной и касалась серьезных для жизни округа вопросов. Одним из ключевых решений стало утверждение Положения о бюджетном процессе и создание муниципального дорожного фонда. Это важнейшие финансовые инструменты: именно они определяют, насколько прозрачно и эффективно будут расходоваться средства, и как будет финансироваться ремонт и содержание наших дорог», - сообщил Дмитрий Быстров.

Также депутаты внесли изменения в устав округа и утвердили официальные символы муниципалитета — герб и флаг.

«Это не просто дань традициям, а формирование нашей местной идентичности и гордости за малую родину», - подчеркнул Дмитрий Быстров.

Кроме того, в ходе заседания депутаты выдвинули кандидата в состав территориальной избирательной комиссии Пушкинскогорского района.