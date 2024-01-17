Общество

Семейная династия Герасимовых представит Псковскую область на форуме «Родные — любимые»

Сразу несколько поколений семьи Герасимовых представят Псковскую область на Всероссийском семейном форуме «Родные — Любимые», который пройдет с 19 по 23 января на площадке международной выставки-форума «Россия» в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Форум станет пространством для объединения семейных династий со всей страны, диалога поколений и сотворчества детей и взрослых, представит достижения отраслей и компаний через призму успехов семей, семейных традиций и ценностей.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Старшее поколение династии Герасимовых — это бабушка Валентина Александровна. Вместе ней на форум в столицу отправятся ее сыновья Игорь и Юрий с женами и детьми. Семья большая — всего 12 человек. Жизнь всех членов семьи Герасимовых неразрывно связана с творчеством, любви к инструментальной музыке и пению.

Например, Игорь Герасимов — известный фагонист, который в разные годы работал в прославленных коллективах России и зарубежных стран. В составе коллективов неоднократно принимал участие в фестивалях, мастер-классах и конкурсах. Игорь Герасимов владеет и редким инструментом — контрфаготом. Исполнительскую деятельность он успешно совмещает с преподавательской, передавая начинающим музыкантам секреты исполнительского мастерства. Его брат Юрий Герасимов свою профессиональную судьбу связал с церковной музыкальной культурой. Любовь к музыке передалась и их детям, которые также владеют многими музыкальными инструментами.

Продемонстрировать свои таланты и способности члены семьи Герасимовых смогут на конкурсе «Династии России», который станет главным событием форума «Родные — любимые». В составе семейного ансамбля — вокальный квартет, волторнист, группа гусляров и ударников из числа младших детей. Изюминкой семейного выступления станет художник-граффитист, которая пишет картины прямо во время исполнения музыкальных произведений.

Кроме того, семьи-конкурсанты проведут экскурсии по экспозициям своих регионов, расскажут о достижениях земляков и памятных местах своей малой Родины, смогут приготовить блюда по семейным рецептам и принять участие в межпоколенческой викторине. Конкурс позволит родителям и детям лучше узнать друг друга, укрепить семейные узы и начать традиции совместного творчества.

В дни проведения форума на стенде Псковской области на ВДНХ пройдет ряд активностей, приуроченных к форуму «Родные — Любимые». На площадке будут организованы выступления фольклорных коллективов, настольные и интерактивные игры, семейные мастер-классы и конкурсы.

В открытой программе смогут принять участие все посетители выставки-форума «Россия». Для них во всех павильонах с 20 по 22 января будут организованы семейные дни, в рамках которых пройдут мастер-классы, интерактивные лекции, конкурсы, семейное катание на коньках, уличные гуляния, театрализованные постановки, авторские экскурсии, дегустации национальных блюд и ярмарки.