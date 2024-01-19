Общество

О трендах развития российских экосистем рассказали аналитики

Аналитическое агентство Spektr провело исследование крупнейших российских экосистем 2023-2024. Как сообщает BFM, экосистемами-лидерами признаны МТС, «Яндекс», «Сбер», VK, «Тинькофф», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании МТС.

Кроме ключевых факторов развития, в рамках анализа учитывали поведение компаний в связи с трудностями конкурентоспособности на западных рынках и возможности поиска альтернатив.

Компания МТС стала активным претендентом на лидерство среди российских экосистем. Эксперты отметили скорость и качество запусков и покупок новых продуктов. В исследовании выделили сразу несколько успешных направлений работы МТС: медиа и развлечения, путешествия, финансы, проекты в навигации и безопасности. «Сбер» больше всего внимания уделяет развитию ИИ-технологий, на медиа сфокусирован VK. Наибольший фокус по созданию супераппа у «Тинькофф», а «Яндекс» активнее конкурентов осваивает новые рынки.

Кроме того, МТС Premium и «Яндекс Плюс» признали экосистемами с самыми активно растущими подписками ― количество подписчиков на сервисы за 2022-2023 годы увеличилось почти вдвое.