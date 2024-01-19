Общество

О партизанах и подпольщиках поговорили в избирательном штабе в Пскове

О летчиках, партизанах, подпольщиках, обозах, подвигах и Знамени Победы поговорили в региональном избирательном штабе в Пскове. О важных вехах в истории России и участии псковичей в знаковых исторических событиях рассказал доктор исторических наук Александр Седунов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в РИШ.

Фото здесь и далее: Штаб общественной поддержки Псковской области

Гости узнали о псковичах-героях Отечественной войны 1812 года, исторических реликвиях того периода, о дворянских имениях. Александр Седунов говорил и о псковских полках, принимавших участие в Первой мировой войне, полковых казармах и их современном месторасположении. Он упомянул и о латыше, командире Красной Армии Яне Фабрициусе, который отличился в боях против Германии и интервентов под Псковом.

Говоря о Великой Отечественной войне, Александр Седунов подчеркнул, что 159 человек, родившихся на Псковщине, были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Также речь на мероприятии шла о летчиках, партизанах, подпольщиках, обозах, подвигах и Знамени Победы.

В мероприятии принял участие генерал-лейтенант в отставке, председатель Псковской областной общественной организации «Собрание высшего офицерского состава» Валентин Костенко.