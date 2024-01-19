Общество

Минпросвещения планирует ввести в школьный курс «Историю нашего края»

Минпросвещения РФ планирует с 1 сентября 2025 года дополнить школьный курс истории модулем по «Истории нашего края», включив в него «основы духовно-нравственной культуры народов России», сообщает «Интерфакс».

Соответствующий приказ ведомства размещен на портале проектов нормативно-правовых актов в пятницу.

«Изменения вносятся в части дополнения учебного предмета "История" учебным курсом "История нашего края" для обучающихся по образовательным программам основного общего образования и соответствующими предметными результатами по указанному курсу», - говорится в пояснительной записке.

Предлагается включить в новый учебный курс «История нашего края» основы духовно-нравственной культуры народов России.

«Одновременно исключается предметная область "Основы духовно-нравственной культуры народов России" и учебный предмет "Основы духовно-нравственной культуры народов России", содержание которого будет интегрировано в учебный курс "История нашего края», - отмечается в документе.