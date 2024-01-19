Общество

Приспособить для укрытия населения близлежащие помещения предложили в МЧС

МЧС России подготовило проект постановления правительства, которым предлагает приспособить для укрытия населения близлежащие помещения. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Разработан проект постановления правительства РФ "О внесении изменений в порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны". Разработчиками предложено приспособить близлежащие помещения для укрытия населения», - сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что документ проходит согласование.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что на сегодняшний день наиболее эффективным и безальтернативным способом защиты людей по месту жительства являются укрытия в заглубленных помещениях, которые находятся вблизи от мест их проживания. «Для этого достаточно обеспечить такие помещения средствами первичного жизнеобеспечения (вода, канализация, освещение, вентиляция, отопление)», - цитирует ведомство ТАСС.