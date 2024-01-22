Общество

Парк «Россия - моя история» в бывшей Духовной семинарии в Пскове откроют после реставрации здания

После ремонтно-реставрационных работ в здании бывшей Духовной семинарии в Пскове (улица Советская, 21) разместится образовательное учреждение, культурно-просветительское пространство «Россия - моя история». Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото: Google Maps

Будут созданы лектории, классы, современные интерактивные экспозиции, восстановлена церковь Трех Святителей в том виде, в каком она там существовала.

Работы по исследованию и разработке проектной документации по приспособлению здания бывшей Духовной семинарии в Пскове продолжаются.

Ранее сообщалось, что парк «Россия – моя история» расположится в кампусе ПсковГУ.

Позже губернатор Михаил Ведерников в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил, что парк «Россия - моя история», вероятно, разместят в здании Духовной семинарии на улице Советской в Пскове, а здание бывшего кампуса ПсковГУ приспособят для размещения детей из федерального лагеря «Истоки».

Напомним, музей «Россия — моя история» — это мультимедийная выставочная система, где панорамно изображена история страны со времен ее зарождения до наших дней. В экспозициях будут использованы только современные технологии — мультимедийные карты, видеопроекция, интерактивные картины и декорации.

Духовная семинария на Великолуцкой улице (в настоящее время - Советская, 21) являлась одним из старейших учебных заведений Пскова. Семинария берет начало с основания в Пскове в 1725 году при Архиерейском доме Славяно-Российской духовной школы. Между 1746-1752 годами Псковская духовная школа стала именоваться семинарией.

В 2022 году МТУ Росимущества в Псковской и Новгородской областях передало в безвозмездное пользование здание семинарии Псковской епархии.