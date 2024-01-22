Общество

Псковичи через QR-код могут оставить отзыв о состоянии больниц и школ

В Псковской области действует новый канал обратной связи с жителями региона. На объектах, которые реализуются в рамках президентских национальных проектов, размещены QR-коды, позволяющие гражданам оставить отзыв о состоянии социально значимых учреждений. Уже есть целый ряд примеров успешной отработки обращений через эту систему обратной связи, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фотографии предоставлены пресс-службой правительства Псковской области

При сканировании QR-кода пользователь попадает на страницу анкеты конкретного объекта, размещенную на сайте «национальныепроекты.рф». Там он оставляет анонимную обратную связь о качестве строительства объекта или удовлетворенности его работой, выбирая один из трех эмодзи для обозначения своего ответа на предложенные в анкете вопросы. Анкета настроена таким образом, что в случае, если пользователь оставляет негативный отзыв, система автоматически просит дать комментарий.

«В день поступления негативный отзыв направляется в проектный офис региона, на территории которого построен или строится объект. Это происходит сразу после того, как отзыв прошел премодерацию (проверку на предмет ненормативной лексики, оскорбительных высказываний и так далее). Срок проработки проблемы регламентирован и не превышает 20 рабочих дней», — уточнили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

Подчеркивается, что ранее в качестве каналов обратной связи использовались только социологические опросы населения. QR-коды стали дополнительным каналом обратной связи, которые позволяют получить более точечную оценку о выполнении работ в рамках нацпроектов, выявлять типовые проблемы и предупреждать их возникновение в дальнейшем.

На данный момент QR-коды уже размещены на более чем 3 тыс. объектов, расположенных на всей территории России. С их помощью получено более 10,5 тыс. отзывов граждан о строительстве и работе социально-значимых объектов. До конца 2024 года QR-коды появятся еще более чем на 6 тыс. объектов, которые реализуют в рамках нацпроектов.