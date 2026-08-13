Опрос показал, сколько россияне потратят на подготовку детей к школе

Родители российских школьников в среднем собираются выделить в августе 17,8 тысячи рублей на подготовку ребенка к новому учебному году. Об этом сказано в исследовании сервиса «Авито услуги» на основе опроса более 3 000 респондентов.

«Авито услуги» провели опрос родителей школьников и выяснили, что хотят успеть сделать семьи до начала учебного года, а также какой бюджет они закладывают на подготовку. Средний месячный бюджет на подготовку к занятиям составил 17,8 тысячи рублей. При этом 64,7% бюджета из этой суммы (11,5 тысячи рублей/месяц) семьи закладывают на допобразование и развитие школьника - занятия на курсах, с репетитором, на творческих и спортивных секциях», - сказано в тексте.

Организация праздника к 1 сентября занимает одно из главных мест в плане родителей школьников. Так, 29% планируют мероприятие для ребенка к началу учебного года. Подходы к торжеству значительно разнятся. Праздничный семейный обед или ужин организуют 41% респондентов, поход в ресторан или кафе готовы организовать 32%. Еще 22% пойдут с ребенком в парк аттракционов, 17% - в кино, а 15% устроят пикник на природе, рассказали аналитики.

Как показали результаты опроса, 18% родителей планируют организовать фотосессию. Еще 14% комплексно подходят к поздравлению учителей и собираются обратиться за услугами флориста, чтобы собрать букет к 1 сентября.

До начала учебного года семьи стараются успеть записать детей в спортивные секции (30%), а также на творческие кружки (27%), включая художественные, музыкальные и танцевальные направления. Выбор репетиторов для занятий по предметам школьной программы назвали приоритетной задачей августа 22% родителей. За счет дополнительных занятий с преподавателем повысить успеваемость ребенка стремятся 43% респондентов, а помочь с предметами, в которых родители не чувствуют себя достаточно компетентными, хотят 40% опрошенных. Некоторые семьи подходят к образованию и развитию ребенка еще более комплексно, пишет ТАСС. Так, 9% планируют нанять для школьника профориентолога, чтобы определиться с предметами для экзаменов, факультетом в вузе и в целом возможной будущей профессией, говорится в исследовании.

Бюджет на репетиторов в новом учебном году составит в среднем чуть более 11,5 тысячи рублей в месяц. Наиболее молодые родители в возрасте от 24 до 35 лет готовы тратить на эти цели порядка 12,6 тысячи рублей. Респонденты в возрасте от 35 до 44 лет закладывают на услуги репетиторов в среднем 10,2 тысячи рублей, а в возрасте от 45 до 54 лет - 9,5 тысячи рублей, рассказали эксперты.

Ранее «МК в Пскове» пообщался с родителями школьников разного возраста и узнал, сколько стоит собрать ребенка в школу в этом году в Псковской области.