Общество

Юрий Сорокин готов обеспечить тканью для плетения сетей два объединения волонтёров

Ткань для плетения маскировочных сетей для отправки в зону СВО предоставит псковским волонтёрам вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин – договорённость была достигнута на приёме граждан в Штабе общественной поддержки. За помощью к депутату, руководителю предприятия «Псков-Полимер» обратились руководители волонтёрского объединения «АльфА» Екатерина Спирина и Олеся Клыкова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Мы помогаем нашим ребятам – участникам СВО, плетём маскировочные сети, потому что в них есть большая потребность. У нас по области уже открыто девять пунктов, в ближайшее время начнут работать ещё два – в Писковичах и Тямше», - рассказали участницы общественного движения. В прошлом месяце в зону СВО было отправлено 60 зимних маскировочных сетей размером 10 на 10 метров, в январе – ещё 40 штук.

Юрий Сорокин поблагодарил девушек за проводимую работу и поинтересовался, нет ли трудностей с доставкой сетей в зону СВО.

«Всё доходит до адресатов. Мы получаем обратную связь – фото и видеоотчёты. Маскировочные сети очень востребованы, но, чтобы плести их в нужном количестве, нужно дополнительное финансирование», - поделились волонтёры.

Юрий Сорокин пообещал оказать необходимую помощь и предложил сделать сотрудничество с волонтёрской организацией не разовой акцией, а постоянным взаимодействием.

«Ткань необходимого качества мы уже заказали, поставка ожидается на следующей неделе – приезжайте, поможем загрузить. А дальше давайте сотрудничать на регулярной основе: как понадобиться ткань – заранее информируйте, мы приобретём необходимый объём», - предложил Юрий Сорокин.

Вице-спикер добавил, что помощь в приобретении ткани для плетения маскировочных сетей также будет оказана активистам штаба «Мы вместе» Локнянского района – с такой просьбой к депутату обратилось местное отделение партии «Единая Россия».

Руководители волонтёрского движения поблагодарили Юрия Сорокина за отклик.