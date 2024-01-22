Общество

Исправительная колония № 4 в Псковской области отметила 65-летие

В этом году исправительная колония №4, расположенная в селе Серёдка Псковского района, отмечает свою 65-ю годовщину со дня образования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

История началась в далеком 1959 году, когда на базе Середкинской МТС была создана исправительно-трудовая колония № 4 строгого режима с металлообрабатывающим профилем с лимитом наполнения 350 человек. С октября 1959 года лимит наполнения установлен 600 человек. В колонии содержались мужчины на общем режиме, осужденные впервые или повторно (неоднократно) за менее опасные преступления.

Начальник УФСИН России по Псковской области Алексей Емельянов от имени руководства и личного состава управления поздравил коллектив и ветеранов колонии с юбилейной датой. Он отметил заслуги каждого сотрудника, добросовестно несущего службу, с честью и достоинством исполняющего свой профессиональный долг на протяжении всех 65 лет.

Глава Псковского района Наталья Федорова также обратилась к присутствующим с добрыми словами и пожеланиями. Она подчеркнула, что наличие исправительного учреждения на территории муниципалитета очень значимо, поскольку оно является градообразующим, обеспечивая работой немалую часть местного населения. Пожелав виновникам торжества долгих лет жизни и семейного благополучия, Наталья Федорова вручила благодарственное письмо начальнику ИК-4 Тимуру Курдюкову, а также отметила ряд других сотрудников.

В торжественной обстановке звучали поздравления от приглашенных лиц. Ветераны и лучшие сотрудники учреждения за достигнутые высокие результаты в службе были награждены памятными медалями, почетными грамотами и дипломами. Торжество завершилось праздничным концертом, подготовленным творческими коллективами Псковского областного центра народного творчества.

Как отметили в ведомстве, на сегодняшний день исправительная колония № 4 является передовой в вопросах производства. Она – лидер по реализации продукции деревообработки, швейного цеха и участка металлообработки – здесь изготавливаются остановочные комплексы для Псковского района, выпускается продукция для нужд СВО, постельное белье для социальных учреждений не только региона, но и за его пределами.