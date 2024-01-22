Общество

Наталия Соколова: Дети тоже ответственны за безопасность катания на ватрушках

Вопрос безопасности катания на ватрушках необходимо отрегулировать, в том числе свою ответственность должны осознавать сами катающиеся и их родители. Такое мнение озвучила уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова по итогам экспертной встречи в Пскове 23 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Стоит вопрос катания детей на ватрушках в местах, которые недостаточно для этого приспособлены. Одно из таких мест - Финский парк в Пскове, место притяжения для многих детей, но почти каждый год там происходят события с травмированием детей во время катания. Нужно этот вопрос отрегулировать, и важный момент регулирования - это ответственность детей и взрослых в этом моменте», - сказала Наталия Соколова.

Она отметила, что дети, катаясь на ватрушках, обязательно должны осознавать ответственность за свое здоровье и здоровье других катающихся.

Добавим, экспертная встреча «Безопасное детство» прошла в штабе общественной поддержки Псковской области, организатором выступил Народный фронт.