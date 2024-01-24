Общество

Врачи предостерегли псковичек от курения во время беременности

Курение при беременности - огромная угроза для жизни будущего ребёнка и его здоровья. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном клиническом центре психиатрии и наркологии.

Специалисты привели некоторые показатели вреда курения для будущих мам:

активное курение на протяжении всей беременности увеличивает риск мертворождения на 23%, пассивное – на 13%;

на 30-60% вырастает риск отслойки плаценты;

на 14-25% увеличивается вероятность преждевременных родов;

у курящих матерей в 2 раза чаще рождаются маловесные (менее 2500 г) малыши;

страдает физическое и умственное развитие детей до 6 лет.

«Чтобы выносить и родить здорового ребёнка, рекомендуется бросить курить как минимум за 6-12 месяцев до запланированной беременности. Если же отказаться от сигарет до зачатия вы не смогли, или беременность стала для вас приятной неожиданностью, важно бросить курить как можно скорее», - призвали в псковском центре психиатрии и наркологии.