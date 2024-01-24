Врачи предостерегли псковичек от курения во время беременности

Курение при беременности - огромная угроза для жизни будущего ребёнка и его здоровья. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном клиническом центре психиатрии и наркологии.
Специалисты привели некоторые показатели вреда курения для будущих мам:
«Чтобы выносить и родить здорового ребёнка, рекомендуется бросить курить как минимум за 6-12 месяцев до запланированной беременности. Если же отказаться от сигарет до зачатия вы не смогли, или беременность стала для вас приятной неожиданностью, важно бросить курить как можно скорее», - призвали в псковском центре психиатрии и наркологии.