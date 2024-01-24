Общество

Рекордное количество сладких подарков передал детям псковский Детский фонд

Псковское областное отделение Российского детского фонда подвело итоги традиционной благотворительной акции «Новогодние и Рождественские праздники». При поддержке благотворителей было собрано 3 750 подарков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Фонда.

Фото здесь и далее: Псковское областное отделение Российского детского фонда

Собранные сладости в декабре 2023 года – январе 2024 года вручили детям из малообеспеченных семей и семей вынужденных переселенцев, воспитанникам интернатных учреждений, ученикам сельских школ, а также ребятам с инвалидностью и ОВЗ. Подарки получили дети из 22 районов области, Пскова и Великих Лук.

В новогодней благотворительной акции поучаствовали сотни благотворителей: жители города, трудовые коллективы, представители бизнеса, коллективы муниципальных предприятий и образовательных учреждений. В этой акции активно проявили детские сады города. 17 дошкольных учреждений организовали сбор сладостей у себя в учреждениях, а собранные конфеты и подарки привозили в Фонд.

Ежедневно в офисе Детского фонда трудились волонтёры, которые формировали новогодние подарки. Их силами сформировано более 650 подарков. Новогоднюю упаковку для подарков предоставили два индивидуальных предпринимателя: Людмила Семёнова (магазин «Европак») и Татьяна Афанасьева(магазин «ПАК-60»).

Многие организации и жители города присоединились к акции, перечислив благотворительное пожертвование. Суммы варьировались от сотен рублей до сотен тысяч рублей. На собранные пожертвования Фонд закупил новогодние подарки, а оставшиеся средства будут направлены на реализацию благотворительных проектов в пользу воспитанников интернатных учреждений области.

К примеру, в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района, будет оборудована сенсорная комната для психологической разгрузки детей, для проведения коллективных и индивидуальных занятий с психологом.

Акция «Новогодние и Рождественские праздники» продлилась и в январе 2024 года. В офисе Детского фонда прошла выдача помощи, на которой помимо выбранной одежды и обуви дети получили сладкие подарки. Всего в рамках выдачи удалось порадовать 208 детей.

Также сладкие подарки передают детям из семей, которые получают адресную помощь в офисе Фонда в январе.