Общество

Владимир Колпаков: Планетарий в первую очередь – это рассказ о звездах

Не в каждом крупном городе есть планетарий. Об этом на онлайн-брифинге в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 24 января сообщил директор Псковского планетария Владимир Колпаков.

«Планетарий есть не в каждом крупном городе. Их в России меньше ста. В более крупных городах планетарии мобильны – надувной купол, где показывают фильмы. Есть города с несколькими планетариями», – рассказал он.

Владимир Колпаков отметил, что нынешний планетарий в Пскове не так сильно отличается от того, который открылся 50 лет назад. «Нам, с одной стороны, повезло, что оборудование в планетарии дожило до наших лет и до сих пор работает, не в полном объеме, но стараемся поддерживать его в работоспособном состоянии. Многие зрители приходят посмотреть на эти звезды», – сказал он.

Владимир Колпаков отметил, что многие гости планетария хотят посмотреть работу именно этого аппарата. Также недавно в планетарии появилось сферическое зеркало для показов полнокупольных фильмов.

«Планетарий в первую очередь – это рассказ о звездах. Полнокупольные фильмы - красивое дополнение, которое может заинтересовать в изучении астрономии», – заключил он.

Напомним, Псковский планетарий отметит 50-летие 11 февраля.