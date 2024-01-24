Общество

«Космический сувенир» смогут получить гости Псковского планетария 10 февраля

Программу празднования 50-летнего юбилея Псковского планетария представил директор планетария Владимир Колпаков на онлайн-брифинге в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«10 февраля планируется день открытых дверей. В 12:00 проведем астрономико-геодезический диктант. Он будет проводится в нескольких регионах и городах. Можно прийти, ответить на несколько вопросов по астрономии и геодезии. По итогу получить сертификат участия. Тот, кто будет проходить его на базе планетария, получит больше баллов – ему вручат приз от планетария – пригласительный и маленький космический сувенир», – рассказал Владимир Колпаков.

Регистрация на диктант уже открыта в группе планетария в социальной сети «ВКонтакте». Также планируется бесплатный показ двух полнокупольных фильмов.

«Чтобы попасть на бесплатные сеансы, надо после 6 февраля прийти и получить контрамарку», – объяснил он.