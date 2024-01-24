Общество

Поголовье свиней растет в Псковской области

Рост поголовья свиней отмечен в Псковской области на конец декабря 2023 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Инфографика: Псковстат

«В хозяйствах всех сельхозпроизводителей области самым многочисленным являлось поголовье свиней — 1,3 млн голов. По сравнению с аналогичной датой 2022 года оно увеличилось на 4,2%», - отметили статистики.

Крупного рогатого скота насчитывалось 60,1 тыс. голов. Из него больше половины коровы — 30,7 тыс.

В 2023 году в области по сравнению с 2022 годом выросло производство яиц — на 13,3%, скота и птицы на убой (в живом весе) — на 9,9%, молока — на 7,4%.