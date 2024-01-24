Общество

Михаил Ведерников подписал распоряжение о проведении Года семьи в Псковской области

Губернатор Михаил Ведерников подписал распоряжение о проведении Года семьи в Псковской области.

«На основании указа главы государства подписал распоряжение о проведении Года семьи в Псковской области. Учитывая значимость этой темы для нашего региона, организационный комитет возглавлю лично», - отметил глава региона в своем Telegram-канале.

Сейчас исполнительные органы власти должны до 26 января представить в комитет по социальной защите региона предложение по плану мероприятий.

«Будем работать над тем, чтобы счастливых и многодетных семей становилось всё больше», - добавил Михаил Ведерников.