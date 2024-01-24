Общество

Псковская область заняла второе место по раскрываемости преступлений в СЗФО

Оперативная обстановка в Псковской области остается стабильной и контролируемой, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 25 января, на расширенном заседании коллегии УМВД России по Псковской области, где были подведены итоги работы в прошлом году.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, губернатор поблагодарил сотрудников управления за профессионализм и верность долгу, ежедневную ответственную работу по обеспечению правопорядка и безопасности в Псковской области. Анализируя основные показатели оперативной деятельности, Михаил Ведерников обратил внимание, несмотря на то, что нагрузка на каждого сотрудника ведомства увеличилась, показатели раскрываемости преступлений осталось на прежнем уровне. Причем по некоторым видам тяжких преступлений раскрываемость составляет 100%.

Отдельно глава региона отметил личный состав за работу по обеспечению безопасности в День Победы, Единый день голосования, День знаний, новогодние и рождественские праздники, а также на всех многочисленных массовых мероприятиях. «Сегодня эта работа требует особенно ответственного, напряженного и четкого подхода. И вы с этой задачей блестяще справляетесь», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Правительство Псковской области со своей стороны, отметил губернатор, всегда старается находить возможность для поддержки ведомства. Так, например, в прошлом году для укрепления технической оснащенности подразделений полиции приобретены оперативно-служебный автомобиль, беспилотный летательный аппарат, компьютерная, фото- и видеотехника, радионавигационная аппаратура, отремонтирован спортзал. Кроме того, приняты дополнительные меры по совершенствованию комплекса «Безопасный город», который помог выявить более 1,1 тысячи административных правонарушений и 32 уголовных преступления.

Михаил Ведерников напомнил и о поддержке, которую оказывает «Дружина». Более 2 тысяч человек совместно с сотрудниками правоохранительных органов и центром «Воин» несут дежурства, выполняют задачи, в том числе направленные на пресечение незаконного использования беспилотных летательных аппаратов.

«Конечно, у нас с вами еще много работы. Проще не становится — напротив, вызовов все больше, и они все более сложные. Но правительство области всегда будет вашим надежным другом и союзником. И как показывает практика, когда мы совместно, плечом к плечу работаем, нам по силам любые задачи», — заключил губернатор.

Об основных итогах оперативной деятельности доложил начальник управления УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников. «Обстановка непростая, но своевременные оценка и реагирование позволили сохранить контроль за ее состоянием в регионе. Более двух тысяч региональных массовых мероприятий прошли без серьезных нарушений общественного порядка. Безопасность граждан в ходе их проведения была обеспечена. Несмотря на некоторый рост зарегистрированных преступлений, процент раскрываемости преступлений выше среднего по стране и округу (31 место по России, 2 место по СЗФО). По раскрываемости тяжких преступлений мы являемся лидерами по округу и занимаем 22-е место по России», — отметил Алексей Овсянников и добавил, что мнение граждан остается одним из основных критериев оценки. Результаты проведенного в текущем году ФСО России опроса населения о деятельности псковской полиции показали высокую оценку уровня защищенности граждан от преступных посягательств, уровня доверия граждан и своей защищенности от преступлений.

В рамках заседания был вручен целый ряд ведомственных наград и званий. За высокие результаты в служебной деятельности, большой личный вклад в защиту прав и свобод граждан Михаил Ведерников отметил лучших сотрудников ведомства медалью «За отличие в охране общественного порядка», почетной грамотой губернатора и благодарственными письмами правительства Псковской области.