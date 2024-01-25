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Общество

Знаки «Псков. Город воинской славы» обновят на въездах в город

26.01.2024 09:52|ПсковКомментариев: 0

В Пскове проведут работы по восстановлению и покраске въездных знаков (стел) «Псков. Город воинской славы» на въездах в город. Как сообщается в документах на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, заказчик – МКУ города Пскова «Специализированный заказчик».

Фото из технического задания: слева знак в удовлетворительном состоянии, справа в сегодняшнем

Стелы расположены на въездах в Псков с четырех направлений на основных автомобильных въездах:

  • со стороны города Санкт-Петербурга (автодорога Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель М-20);
  • въезд в город с Киевского направления, у деревни Череха (на автодороге М-20);
  • въезд в город с Рижского направления (на автодороге А-212);
  • со стороны въезда из города Гдова (в районе улицы Леона Поземского).

Въездные стелы установлены в 2010 году, находятся в неудовлетворительном состоянии, имеют разную степень изношенности. Основные дефекты, требующие устранения: отслоение штукатурки, краски.

Начальная цена - 1 млн 24 тыс. 666 рублей. Окончание подачи заявок - 1 февраля. Работы необходимо завершить до 1 мая.

Источник: Псковская Лента Новостей
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