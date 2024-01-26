Общество

В Псковской области более 60 волонтеров готовы помочь провести голосование за объекты благоустройства

В Псковской области более 60 волонтеров изъявили желание помочь жителям области проголосовать за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жилье и городская среда». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, в 2024 году голосование за объекты благоустройства традиционно пройдет в марте—апреле.

Стать волонтером могут жители Псковской области, достигшие 14-летнего возраста. Для этого необходимо пройти регистрацию на платформе ДОБРО.РФ (Голосование за благоустройство 2024). Взаимодействовать с добровольцами и организовывать их работу будут региональные волонтерские штабы.

Отметим, что в 2024 году в Псковской области благоустроят 36 территорий. Выбор в пользу этих территорий сделали жители Псковской области в 2023 году во время всероссийского онлайн-голосования.

Основная задача федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жилье и городская среда» — дать новый импульс развитию муниципалитетов в России: благоустраиваются общественные пространства (набережные, места отдыха, парки, скверы, улицы, спортивные площадки), а также реализуются проекты Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Мероприятия позволят к 2030 году улучшить качество городской среды в России в полтора раза.