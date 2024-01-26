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Общество

Псковская область принимает участие в Дне энергетика на выставке-форуме «Россия»

27.01.2024 15:20|ПсковКомментариев: 0

На Международной выставке-форуме «Россия» в субботу, 27 января, — День энергетика. О развитии топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и отраслевого бизнеса сегодня рассказывают на всех площадках выставки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Деловая программа открылась пленарной сессией «ТЭК России: новые возможности для развития», где с участием заместителя председателя правительства РФ Александра Новака были рассмотрены приоритеты развития топливно-энергетического комплекса России, достижения последних лет, возможности развития в каждой отрасти топливно-энергетического комплекса.

Псковскую область в этот день отраслевого марафона представляет председатель регионального комитета по тарифам и энергетике Елена Пилипенко.

Для Псковской области ТЭК является одним из ключевых факторов, влияющих на стабильную работу социальной и экономической инфраструктуры в муниципалитетах. Между правительством региона и российским оператором энергетических сетей налажено качественное оперативное взаимодействие, направленное на повышение качества жизни граждан. В регионе ежегодно проводится комплекс плановых профилактических мероприятий на объектах ТЭК.

Так, в прошлом году Псковский филиал ПАО Россети «Северо-Запад» в рамках программы технического обслуживания и ремонтов по основной сети 35–110 кВ провел замену порядка 500 изоляторов. По распределительной сети 0,4–10 кВ осуществлена замена около 2,2 тыс. изоляторов, 60 км провода, отремонтировано около 40 трансформаторных подстанций и проведена замена порядка 500 опор. Также проведена вырубка более 41 тыс. угрожающих деревьев, расчищено 6,3 тыс. гектар просеки.

«Тем не менее в современных условиях развитие ТЭК в регионе требует серьезных финансовых вложений, без федеральной поддержки и участия Минэнерго РФ сложно осуществить мероприятия по комплексной модернизации и реконструкции объектов. При поддержке президента России Владимира Путина на федеральном уровне принято решение о выделении 31 млрд рублей на финансирование программ повышения надежности объектов электросетевого комплекса территориальных сетевых организаций. В числе получателей этих средств будет и Псковская область», — сообщила Елена Пилипенко.

Международная выставка-форум «Россия» в Москве работает на площадке ВДНХ с 4 ноября 2023 года. Здесь представлены ключевые достижения нашей страны и отраслей экономики, в том числе комплекса ТЭК. Экспозиция стала самой масштабной выставкой достижений народного хозяйства в новейшей истории Российской Федерации.

Теги: #выставкаРоссия
Источник: Псковская Лента Новостей
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