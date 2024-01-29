Общество

Слухи о закрытии гинекологического отделения псковской горбольницы развеяли в облздраве

Гинекологическое отделение Псковской городской клинической больницы работает в штатном режиме, речи о закрытии не идет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: «Псков женский» / «ВКонтакте»

«Гинекологическое отделение Псковской городской клинической больницы работает в штатном режиме. Отделение оказывает помощь пациентам как в экстренном, так и плановом порядке, продолжаем вести запись на оперативное лечение, о закрытии отделения речи не идёт», - сказала заведующая гинекологическим отделением Оксана Павлюк.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что отделение якобы закрывают. Обращения от обеспокоенных горожан поступали и в адрес ПЛН.