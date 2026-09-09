В Псковской области стартует проект «Семейные истории добрых дел»

В Пскове дан официальный старт реализации нового социально значимого проекта «Семейные истории добрых дел», главная цель которого — создание устойчивой системы популяризации и вовлечения семей в волонтерскую деятельность, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве молодёжной политики Псковской области.

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«Инициатива призвана не просто рассказать о добровольчестве, но и сделать его неотъемлемой частью семейного досуга, укрепив традиционные ценности через общие добрые дела. Проект предполагает комплексный подход, который включает в себя как практическое обучение, так и создание серии видеоконтента», - отметили в министерстве.

Первая встреча с желающими присоединиться к движению состоится уже 19 сентября в 16:00 в Доме молодёжи. Для того, чтобы присоединиться, необходимо зарегистрироваться на сайте добро.рф.

В министерстве также рассказали: «В уютной семейной обстановке за чаепитием для участников проведут вводную лекцию, на которой расскажут об основах добровольческой деятельности, о том, как развивается это движение в России и в регионе, а главное — какие существуют возможности для участия в нем всей семьей и с чего конкретно стоит начать. Эта встреча станет отправной точкой для знакомства с проектом и единомышленниками».

Однако теорией программа не ограничивается — организаторы подготовили серию практических выездов и мастер-классов, чтобы участники могли попробовать себя в разных направлениях волонтерства. Так, для семей организуют выезд в зооприют региона, где они не только познакомятся с таким направлением, как зооволонтерство, но и на практике будут вовлечены в помощь животным. Кроме того, запланировали экскурсию на базу сбора и сортировки вторсырья, где участники узнают об экологическом добровольчестве.

Особое внимание в проекте уделили социальному и патриотическому направлениям. Для участников пройдет неформальный семейный мастер-класс, направленный на знакомство с социальным волонтерством. Также состоится важный мастер-класс по плетению маскировочных сетей, что позволит семьям внести свой вклад в помощь военнослужащим.

Помимо живого общения и практических занятий, проект «Семейные истории добрых дел» предусматривает создание серии видеоконтента. Семьи-волонтеры Псковской области расскажут о своем опыте и историях волонтерства. Их истории лягут в основу медийной кампании по популяризации добровольчества. Организаторы приглашают все семьи региона присоединиться к проекту и написать свою историю добрых дел.

Проект стал победителем конкурсного отбора социальных проектов молодых семей от министерства молодёжной политики Псковской области.