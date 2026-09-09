Альфа-Банк вручил стипендии студентам ПсковГУ

Региональный управляющий Альфа-Банка по Псковской области Ирина Баранова вручила корпоративные стипендии Альфа-Банка студентам Псковского государственного университета в центре креативных технологий «Точка кипения», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Финансовая организация поддерживает учащихся вуза второй год подряд. Ирина Баранова пояснила, что банк выбирает победителей по специальному рейтингу, где оценки в зачетной книжке составляют лишь 40%, а остальные баллы студенты зарабатывают благодаря активности в науке, волонтерстве и проектной деятельности. Выплата стипендий лучшим студентам предусмотрена каждый месяц по 5000 ₽ с сентября 2026 по июнь 2027 года.

«В рамках проекта «Альфа‑Будущее» мы создаем площадку для сотрудничества, в которой образование, бизнес и молодёжь взаимодействуют на равных. Наша цель — сделать образование ближе к реальной экономике, к технологиям, к вызовам рынка", - рассказала региональный управляющий АО Альфа-Банк Ирина Баранова.

Обладателями стипендий стали:

Алина Веселова;

Алиса Фоничева;

Альбина Шмакова;

Антон Логинов;

Вероника Павлова.

Отдельное внимание Ирина Баранова уделила Антону Логинову, который в 2025 году получил грант на реализацию проекта от Альфа-Банка, а в этом учебном году стал стипендиатом.

«Образование – это основа развития общества. От того, какие возможности есть сегодня школьников и студентов, зависит то, какими они завтра будут врачами, учителями, инженерами и управленцами. Платформа "Альфа-Будущее" объединяет более трех миллионов студентов и 300 вузов и я горжусь, что студент ПсковГУ Антон Логинов показывает такие высокие результаты. Уверена, впереди у него успешное будущее и много новых успешных проектов», – отметила региональный управляющий АО Альфа-Банк.

«В числе стипендиатов — студенты разных направлений. Это отличный знак для всех ребят: не бойтесь выбирать нестандартные пути, пробуйте себя в исследовательской работе, волонтёрской и проектной деятельности. ПсковГУ всегда поддерживает стремление учиться и не ограничивать себя», — прокомментировал врио ректора ПсковГУ Сергей Николаев.