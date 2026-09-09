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Популярные «осенние» схемы мошенников назвали псковичам

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В сентябре мошенники будут использовать привычные для осени поводы: новые правила и выплаты, финансовые вопросы, подготовку к учебному году и сезонные покупки. Платформа «Мошеловка» предупреждает о новых схемах — от ложных проверок переводов по СБП и «обязательной цифровизации вкладов» до фальшивых налоговых возвратов, предложений оформить ипотечные каникулы и подработок, через которые людей втягивают в дропперство. 

Изображения: Народный фронт Псковской области

Как рассказали в Народном фронте Псковской области, отдельно мошенники могут наживаться на подготовке дач к зиме — например, предлагать несуществующие саженцы или услуги.

 

С января по август от действий мошенников в Псковской области пострадал 321 человек. Общая сумма ущерба составила 229 359 254 рубля. Такие данные приводит УМВД России по Псковской области.

«Почти 230 миллионов рублей ущерба в нашем регионе — серьёзный повод быть особенно внимательными. Не сообщайте незнакомцам коды из сообщений и данные для входа в “Госуслуги”, не переходите по подозрительным ссылкам и проверяйте информацию через официальные источники. Если вы столкнулись с подозрительным предложением или стали жертвой мошенников, сообщите в полицию по номеру 102 или 112. “Мошеловка” продолжает следить за новыми уловками мошенников и предупреждать жителей Псковской области», - добавили активисты.

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