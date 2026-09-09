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Проблемы связи и электроснабжения подняли на встрече с депутатом Госдумы в Красногородском округе

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Жалобы на проблемы со связью и подачей электроэнергии высказали жители Красногородского округа депутату Государственной Думы, секретарю регионального отделения партии «Единая Россия» Александру Козловскому. Он сообщил об этом в своем канале в Мах.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Мах

«Сегодня работал в Красногородском муниципальном округе. Вместе с главой округа Валентиной Понизовской, помощником сенатора Алексея Наумца, руководителем филиала фонда "Защитники Отечества" по Псковской области Надеждой Васильевой и советником губернатора Псковской области Павлом Гомоном встретились с жителями деревень Покровское и Блясино, а также в Красногородске», - сообщил Александр Козловский.

По его словам, в Покровском прозвучало интересное предложение от семейной пары, которая уже 50 лет вместе: предусмотреть дополнительные меры поддержки для супругов, проживших в браке много лет. «Инициатива хорошая, обязательно посмотрим, какие возможности здесь есть», - прокомментировал депутат. 

Он добавил, что сразу несколько вопросов касались связи. При отключении электричества перестаёт работать и мобильная вышка — деревня фактически остаётся без сети. Жители предлагают предусмотреть для оборудования резервный источник питания. Есть вопросы и к качеству мобильной связи в Золотово, Мозулях, Барашково и Агарышево.

«Ещё одна серьёзная тема — состояние линий электропередачи. Последние масштабные отключения вновь показали, насколько уязвима эта инфраструктура. Понятно, что здесь невозможно решить всё одним ремонтом: требуется системная модернизация и серьёзное финансирование. Но проблему нужно последовательно снимать. Все обращения зафиксировали», - подчеркнул депутат.

Также поднимались вопросы о работе почтового отделения в Покровском. У муниципалитета есть возможность предоставить для него более комфортное помещение. По словам Александра Козловского, важно вместе с «Почтой России» проработать этот вариант.

 

В Красногородске он встретился с активистами ТОС имени Александра Матросова на улице Матросова, 12.

«Председатель ТОС Лидия Кондратьева и жители показывают отличный пример того, как своими силами можно менять пространство вокруг дома. За несколько лет здесь реализовали уже четыре проекта: благоустроили двор, установили вазоны, беседку и качели, разбили клумбы. В 2025 году появилась крытая контейнерная площадка, а в этом году жители занимаются обустройством спортивной площадки за домом. Но есть проблема, которую силами одного ТОС не решить, — качество воды. Скважина, которой пользуются жители, работает ещё с 1949 года. В перспективе Красногородску нужна серьёзная модернизация системы водоснабжения. Глава округа Валентина Понизовская рассказала, что на следующий год уже рассматривается возможность модернизации объектов, обеспечивающих эту территорию водой, с привлечением разных источников финансирования», - отметил Александр Козловский.

В Блясино жители также подняли вопрос условий работы почтового отделения. Депутат сообщил, что люди очень тепло отзываются о сотрудниках почты и хотят одного — чтобы и работникам, и посетителям было комфортно.

«Прозвучали и дорожные вопросы. Жители просят подсыпать дорогу в деревне Рябы: из-за глинистого грунта проезд там особенно сложный. Обратили внимание и на подъезд к Борисоглебскому кладбищу. Поблизости нет населённых пунктов, поэтому нормального дорожного сообщения фактически нет. Где-то вопрос можно решить на уровне муниципалитета, где-то необходимо подключать регион, федеральные структуры или конкретные организации. Но главное — каждый вопрос услышан и зафиксирован», - заключил Александр Козловский.

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Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

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