Общество

Нарушение конституционных прав на образование выявил Дмитрий Шахов

В ходе рассмотрения жалобы студентки одного из образовательных учреждений профессионального образования уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов провел проверку. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил Дмитрий Шахов.

Как уточнил Дмитрий Шахов, жалобы заявительницы нашли свое подтверждение. По результатам проведенной проверки в адрес администрации учебного заведения направили обязательные к рассмотрению Рекомендации о возможных и необходимых мерах по восстановлению конституционных прав заявительницы на получение образования в государственном образовательном учреждении.

По заключению уполномоченного по правам человека в Псковской области, поскольку приказ директора государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения издан с грубейшими нарушениями не только федерального закона «Об образовании», но и локальных актов самого учреждения, то отчисленная студентка, в целях восстановления её конституционных прав, подлежит незамедлительному восстановлению, а незаконный приказ должен быть отменен.

Как сообщил Дмитрий Шахов, проверкой установлены иные нарушения, допущенные администрацией образовательного учреждения в части привлечения студентки к дисциплинарной ответственности, а также не соблюдения договорных отношений между организацией и заявительницей, нарушений при осуществлении лицензионной деятельности в сфере образования.

Дополнительно по информации надзорных органов в отношении директора государственного учреждения возбуждено административное производство по нарушению в организации санитарно-эпидемиологических правил и требований к организациям воспитания и обучения.

Уполномоченный по правам человека в Псковской области в ближайшее время планирует провести встречу с педагогическим коллективом и администрацией образовательного учреждения, чтобы способствовать скорейшему разрешению ситуации и восстановлению конституционных прав граждан на образование.