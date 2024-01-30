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Общество

Псковский курс по духовной безопасности семьи представлен в Москве

30.01.2024 20:00|ПсковКомментариев: 0

Методист духовно-нравственного направления Псковского городского молодёжного центра, преподаватель курса по духовной безопасности семьи «Ключ разумения» Анастасия Иванова приняла участие в XXXII Международных Рождественских образовательных чтениях «Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

В рамках поездки Анастасия Иванова приняла участие в божественной литургии в храме Христа Спасителя, посетила конференции, мастерские секции «Православное образование». Также представила курс «Ключ разумения» на круглом столе «Инновационные практики организации молодёжной деятельности» секции «Церковь и молодёжь». Здесь сотрудник поделилась опытом реализации просветительского духовно-нравственного проекта на базе муниципального бюджетного учреждения при поддержке ОРОиК епархии, подчеркнула важность работы не с отдельно взятым человеком, а с семьёй как основой общества.

«Такие мероприятия, как международные рождественские чтения в Москве, дают не просто возможность встретиться с единомышленниками и поделится своими идеями и наработками, познакомиться и обменяться контактами для дальнейшего сотрудничества. Они помогают человеку раскрыться, в очередной раз убеждают, что нужно полагаться не на себя, а на Божью волю и что при желании, действуя с ним, соработничая, человек может нести свет, который просто необходим в современном мире», – сказала она.

Курс для молодых семей с детьми от 6 до 11 лет «Ключ разумения» проходит ещё с прошлого года и продолжится до мая. В программе – беседы и лекции, экскурсии по святым местам, а также встречи со священнослужителями.

Теги: #псков #семья
Источник: Псковская Лента Новостей
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