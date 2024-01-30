Общество

Профсоюзы приняли участие в открытии Года семьи в Псковской области

Представители Псковского облсовпрофа приняли участие в открытии Года семьи в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Торжественное открытие Года семьи состоялось 30 января в большом концертном зале Псковской областной филармонии. Мероприятие открыл губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Участниками торжества также стали представители профсоюзов, профсоюзные активисты, председатели областных отраслевых профсоюзных организаций и председатель профобъединения.

«Семья - это главная ценность! Цените, любите, бережнее с вниманием и уважением относитесь к родным и близким! Быть добру - любить людей!» - прокомментировал событие председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.