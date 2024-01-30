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Общество

Год семьи торжественно открыли в Псковской области 

30.01.2024 12:39|ПсковКомментариев: 0

Год семьи торжественно открыли в Псковской области сегодня, 30 января. Торжественное мероприятие состоялось в большом концертном зале Псковской областной филармонии, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Фото здесь и далее: Вадим Боченков / ПЛН

«Сегодня мы проводим светлую, радостную и торжественную церемонию открытия Года семьи в Псковской области. Семья - самое важное, что есть у каждого человека, это смысл жизни, источник жизненной силы и уверенности в завтрашнем дне. Как говорят, семья - это даже не главное, семья - это буквально все. Без семьи все теряет смысл», - обратился к собравшимся губернатор Псковской области Михаил Ведерников. 

Он отметил, что стратегическая задача властей в Год семьи - уделить максимальное внимание каждой семье, которая в этом нуждается. «Другими словами, помочь вам приумножить свое счастье», - заметил глава региона. 

В открытии Года семьи в регионе принимают участие семьи различных категорий, принимающих активное участие в жизни Псковской области: многодетные семьи, семьи участников специальной военной операции, в том числе погибших, молодые семьи (обоим родителям менее 35 лет), приемные семьи, семьи с детьми-инвалидами, многопоколенные семьи. Всего в мероприятии участвуют порядка 550 человек. 

 

Также на торжественном мероприятии присутствует семья Герасимовых, представившая Псковскую область 19-23 января на всероссийском семейном форуме «Родные-Любимые» на площадке международной выставки-форума «Россия» в рамках открытия Года семьи в Российской Федерации. 

В продолжение торжественного открытия Года семьи выступили Губернаторский симфонический оркестр Псковской области и вокальный ансамбль «Талантика». 

Напомним, 22 ноября президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024 год объявлен Годом семьи. 23 января в рамках всероссийского семейного форума «Родные-Любимые» на площадке выставки-форума «Россия» Путин дал старт Году семьи в России. 

В Год семьи особое внимание уделено сохранению традиционных семейных ценностей, к которым относятся любовь, верность, уважение, взаимопонимание и поддержка. Укрепление репродуктивного здоровья, поддержка многодетных и многопоколенных семей, формирование здоровой моды на многодетную семью стали ключевыми задачами при формировании плана основных мероприятий по проведению в России Года семьи, разработанного правительством Российской Федерации. 

В настоящее время в Псковской области сформирован организационный комитет по проведению Года семьи и разрабатывается региональный план мероприятий, планируемых к проведению на территории области (формирование регионального плана планируется завершиться до 1 февраля). 

В Псковской области проживает более 73 тысяч семей с детьми, около 4 тысяч многодетных семей, более 2000 семей с детьми-инвалидами, более 500 приемных семей. Указанные категории семей нуждаются в особой поддержке государства. 

 В число ключевых демографических задач, обозначенных правительством Российской Федерации в рамках мероприятий Года семьи, входит создание условий для рождения первых детей в молодых семьях. Работа в этом направлении в Псковской области начата в 2023 году и будет продолжена в числе приоритетных мероприятий регионального плана. 

Весь 2024 год будут проводиться семейные мероприятия и информационно-коммуникационная кампания. В план включат традиционно проводимые на территории области мероприятия, такие как чествование матерей, награжденных званием «Мать-героиня», семей, награжденных медалью и орденом «Родительская слава» (12 семей), медалью «Родительская слава Псковской области» (15 семей), чествование семей, проживших в браке 50 лет, региональный этап всероссийского конкурса «Семья года», торжественные мероприятия ко Дню семьи, любви и верности, ко Дню матери, ко Дню отца.

Теги: #Год семьи
Источник: Псковская Лента Новостей
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